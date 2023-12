Incroyable, mais vrai : on peut enfin prendre le métro dans Cyberpunk 2077 !

Quelques semaines seulement après la sortie de l'extension Phantom Liberty et de la mise à jour 2.0, CD Projekt Red ne semble assurément pas près de vouloir laisser tomber Cyberpunk 2077. Et ce, même si le travail semble bien entamé sur la suite de The Witcher. Le développeur lance aujourd'hui sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le patch 2.1 de son jeu, avec du nouveau contenu, y compris pour les joueuses et les joueurs qui l'auraient déjà écumé.