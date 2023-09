Le saviez-vous ? Cyberpunk 2077 contient désormais un clone de Wolfenstein 3D jouable... avec Keanu Reeves

Depuis quelques jours maintenant, les joueurs Xbox, PS5 et PC sont invités à télécharger la nouvelle (et très imposante) mise à jour 2.0 consacrée à Cyberpunk 2077. Non seulement cette dernière prépare le terrain pour l'extension Phantom Liberty, mais elle permet également de profiter de nombreux correctifs et autres améliorations, si bien que les développeurs recommandent à tous les joueurs de démarrer une nouvelle partie.