The Witcher : CD Projekt RED mobilise ses troupes autour de la nouvelle trilogie

En octobre 2022, et alors qu'on attendait de découvrir si CD Projekt allait réussir à remettre Cyberpunk 2077 en avant et à publier une extension digne de la réputation du studio, une communication destinée aux investisseurs a mis Internet en émois. Le studio annonçait en effet que son planning pour les années à venir comprenait une suite à Cyberpunk 2077 (Project Orion), une nouvelle trilogie The Witcher, un autre RPG et un jeu multi dans l'univers du sorceleur, mais également une toute nouvelle licence et un remake du premier The Witcher. Ce dernier sera cependant développé en externe par Fool's Theory.

Le titre qui nous intéresse aujourd'hui est Polaris, le premier jeu de la nouvelle trilogie The Witcher. C'est en effet ce titre qui occupe désormais la majorité des effectifs du studio. Dans ses bilans financiers, le studio présente la répartition des équipes, et dans le plus récent, on remarque que plus de la moitié des développeurs œuvre désormais sur The Witcher : Polaris.

Dans les semaines et mois à venir, ils seront accompagnés par les équipes de Cyberpunk 2077, qui sont en train de préparer les ultimes mises à jour, la sortie de l'édition Ultimate, ou en cours de transfert. D'ici juin 2024, ils seront plus de 400 à plancher sur The Witcher : Polaris, qui marquera le début d'une toute nouvelle trilogie. Pour l'heure, on ne sait presque rien de ce jeu, si ce n'est qu'il devrait mettre en avant une nouvelle école, celle du Lynx.