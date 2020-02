Intel réaffirme sa position dans la 5G et dévoile de nouveaux produits à destination des entreprises

© Walden Kirsch/Intel Corporation

Attaquer AMD sur l'IA

Intel s'active sur la 5G... Mais auprès des entreprises, des équipementiers et des opérateurs

Intel n'a pas dit son dernier mot sur la 5G, mais ses avancées sur ce dossier seront moins visibles du grand public. Près d'un an après avoir jeté l'éponge sur le marché (pourtant juteux) de la 5G sur smartphones, car trop en retard face à la concurrence, Intel signe son retour en dévoilant trois puces modems 5G destinées à différents types de PC et un adaptateur réseau optimisé 5G, lui aussi destiné au monde PC. Au travers de ces nouveaux produits, Intel cible surtout le monde de l'entreprise. Un secteur qu'elle chouchoutait cette semaine en présentant, en outre, une mise à jour de ses processeurs Xeon Scalable de seconde génération, introduits en avril dernier.Ces derniers profitent désormais d'une fréquence maximale de 3,9 GHz et de nouvelles capacités en IA. Ces nouvelles puces développeraient jusqu'à 36 % de performances en plus que la première génération de Xeon Scalable, tout en profitant d'un rapport performances / prix en hausse de 42 % selon Intel, qui assure que ces nouveaux produits sont, ni plus ni moins, «». Un argument outrancier selon, qui rappelle, et à juste titre, que de nombreux processeurs pour laptops et smartphones embarquent déjà ce type de noyaux dédiés à l'IA.Reste qu'Intel vise à compromettre AMD et ses derniers processeurs Epyc Rome (eux aussi destinés au monde de l'entreprise et des serveurs) : les nouveaux processeurs Xeon Scalable seraient ainsi capables de proposer jusqu'à six fois plus de performances en IA que les puces de la concurrence, lancées l'année dernière.Ces nouvelles puces Xeon Scalable seront capables, précise Intel, de gérer les besoins en IA des services de Cloud détenus par plusieurs ténors du marché, dont Microsoft (Azure), Alibaba, AWS, ou encore Tencent. Elles continueront par ailleurs de servir plusieurs opérateurs d'envergure pour le développement de leurs réseaux 5G respectifs en disposant d'une optimisation réseau capable de prodiguer jusqu'à 58 % de performances en plus en virtualisation de workloads. Ces nouveaux processeurs Xeon sont disponibles dès à présent.Sur la 5G, Intel est par ailleurs fier d'annoncer son Atom P5900, le premier SoC dédié aux stations de base et conçu dès sa genèse pour les besoin des RAN (). Ce SoC profite de la gravure en 10 nm d'Intel et s'annonce 1,8 fois plus performant que l'actuel Atom C3000, tout en permettant un échange de paquets nettement plus sécurisé, est-il précisé. Ce nouveau produit devrait être utilisé par plusieurs grands noms d'équipements réseau, à commencer par Nokia, Ericsson et ZTE. Compte tenu de la forte demande en stations de base 5G d'ici à 2024, Intel espère, à l'aide de son Atom P5900, entre autres, être en position de leader d'ici 2021 sur le marché des puces dédiées aux RAN. Un objectif qui paraît effectivement à la portée du géant californien.Parallèlement, Intel a également annoncé son eASIC, nom de code Diamond Mesa. Il s'agit du premier ASIC conçu par Intel pour la 5G. Le groupe le décrit comme la première solution custom pour les clients cherchant une puce à basse consommation et à hautes performances, compatible avec les anciennes solutions FPGA d'Intel. Diamond Mesa devrait être deux fois plus véloce que la précédente génération de produits ASICs d'Intel, ou consommer 50 % d'énergie en moins. Intel estime que sa puce eASIC servira dans des domaines variés allant des datacenters à la 5G, en passant par l'industrie ou les applications militaires., la firme de Bob Swan a annoncé sa gamme d'adaptateurs 5G Ethernet 700, conçus pour une latence la plus faible possible, à l'aide de PTP (). Cette gamme se destine aux industries nécessitant des appareils extrêmement réactifs, grâce à une précision allant jusqu'à des phases de 100 nanosecondes seulement pour la synchronisation 5G. Ces cartes serviront aux équipements industriels, mais aussi aux RAN, aux services de vidéo en streaming, ou encore au secteur de la finance. Les adaptateurs Ethernet 700 sont actuellement en phase de test chez plusieurs clients d'Intel et devraient entrer en production durant le second trimestre 2020.