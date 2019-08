Intel : jusqu'à 56 cores sur socket pour les prochains Xeon Scalable

© Intel

Cooper Lake : une génération similaire à Cascade Lake

Sources : DigiTimes / AnandTech

La génération de processeurse précise peu à peu chez. Véritable baroud d'honneur pour le procédé de gravure en 14 nm, utilisé par Intel jusqu'à plus soif, lesdisposeront d'un maximum de 56 cores et 112 threads. Sauf changement de planning, ils passeront le flambeau aux premiers(gravés cette fois en) sur le milieu de l'année 2020, expliqueLa présence desur des processeurs pour serveurs n'a rien de nouveau chez. Les pucespeuvent en effet déjà embarquer ce nombre de cores, mais avec une différence de taille : les modèles Cascade Lake 56 cores sont(ils sont donc soudés via des billes de métal).Avec, Intel passe àproposés cette fois sur... Une nouveauté qui implique justement un socket flambant neuf, potentiellement nommé LGA4189. Ce socket seralancées l'année prochaine, a précisé Intel en ce début de semaine.Pour le reste, la génération Cooper Lake devrait comporter un certain nombre de similarités avec Cascade Lake. D'un point de vue architectural, les processeurs Cooper Lake risquent ainsi d'arborer. Ils supporteront par ailleurs les instructionset pourraient compter jusqu'àsur les puces 56 cores à double dies (contre seulement 8 sur les puces dotées d'un die unique).Comme le rappellent de concertet, les puces Cascade Lake 56 cores (sous label Xeon Platinum 9200) sont actuellement distribuées via des systèmes pré-configurés par certains OEMs comme Atos, HPE, Lenovo, Penguin Computing, ou encore Megware. Certains revendeurs agréés par Intel sont aussi en mesure d'en proposer, notent les deux médias.En proposant ses, Intel pourrait rendre cette génération nettement plus accessible que l'ancienne.