HTC n’a pas oublié les smartphones et compte sortir un mobile 5G dans le courant de l’année

© HTC

Lire aussi :

Des associations posent quatre recours contre le déploiement de la 5G en France

Deux ans sans smartphone HTC premium

Source : Engadget

Depuis le rachat de la division mobile de HTC par Google , le fabricant taïwanais a quasiment disparu du secteur des smartphones, malgré quelques tentatives avec ses Exodus par exemple, ces mobiles basés sur la blockchain. La marque n'abandonne cependant pas ses efforts et devrait lancer un smartphone compatible 5G courant 2020.Yves Maitre, le P.-D.G. de HTC depuis quelques mois, l'a annoncé lors d'un entretien accordé à un média chinois. Le groupe espère surfer sur l'arrivée de la 5G pour tenter de se relancer. Une technologie qu'il compte également intégrer prochainement à ses casques de réalité virtuelle , segment qui caractérise aujourd'hui HTC bien plus que celui des smartphones.On ne sait pas encore quelles seront les caractéristiques techniques de ce mobile HTC supportant la 5G. Le constructeur n'a plus sorti un smartphone haut de gamme depuis 2018 et le U12+. Il pourrait donc s'agir d'un appareil plutôt orienté entrée ou milieu de gamme. Qualcomm et MediaTek ont déjà présenté des SoC 5G pour cette catégorie de devices.