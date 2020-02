Project Proton : le futur de la VR se montre chez HTC

© HTC

Deux prototypes annoncés

HTC poursuit ses efforts dans le secteur de la réalité augmentée. Le constructeur taïwanais a communiqué de premières informations concernant deux nouveaux casques VR dont on ne connaît pour l'instant que le nom de code : Project Proton.», fait savoir la marque par le biais d'un communiqué. «», précise le document.Selon Yves Maitre, le Français devenu P.-D.G. de HTC en septembre 2019, l'un des objectifs principaux de ces nouveauxest de se «» en termes de design. Sur les rendus partagés par la marque (voir ci-dessus), on peut effectivement constater que des efforts ont été consentis, bien que l'on reste plus proche des lunettes de ski que des lunettes de vue.Deuxont été présentés par HTC. Proton AIO est un casque tout-en-un, c'est à dire que tous les composants et accessoires y sont intégrés. Le second, Proton Glass, est plus modulable. On ne sait pas encore si ces deux concepts seront commercialisés ou si le fabricant va seulement opter pour la solution qu'il estime être la meilleure, s'appuyant notamment sur les retours des consommateurs. Il ne faut pas oublier non plus qu'il s'agit encore d'un «», et que le design de ces produits peut évoluer dans les mois qui viennent.En ce qui concerne les détails de la fiche technique, HTC n'a rien révélé. Là encore, on imagine que tout n'est pas encore gravé dans le marbre. Il est cependant probable qu'une puce Snapdragon de Qualcomm compatible 5G équipe ces nouveaux casques VR, on pense notamment au Snapdragon XR2.La VR a de plus en plus le vent en poupe. HTC , Oculus, Valve ou Lenovo continuent d'innover pour améliorer ce genre d'expérience.Si elle reste encore un marché de niche, la VR pourrait de plus en plus intéresser le grand public, notamment avec l'arrivée de Half Life: Alyx ou celle d'un nouveau PlayStation VR