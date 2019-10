HTC lance son nouveau smarphone basé sur la blockchain : l'Exodus 1s

Une fiche technique entrée de gamme

La sécurité avant tout

Lire aussi :

Une mine congolaise déploie une solution blockchain pour lutter contre la contrefaçon



Source : HTC

Un an après la sortie du HTC Exodus , le constructeur taïwanais récidive avec le lancement d'un nouveau smartphone dédié à la blockchain : le HTC Exodus 1s.Au niveau des spécifications, nous ne sommes pas vraiment gâtés puisqu'il faudra se contenter de caractéristiques ultra basiques qui correspondent à de l'entrée de gamme sur le marché des mobiles Android.On retrouve un écran de 5,7 pouces avec définition HD+ et ratio 18:9, un SoC Snapdragon 435 de Qualcomm couplé à 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage, ainsi qu'une batterie de 3 000 mAh. Et les mauvaises surprises ne s'arrêtent pas à l'aspect hardware : le smartphone tourne seulement sous Android Oreo 8.1, alors qu' Android 10 est disponible depuis plus de deux mois et que presque n'importe quel appareil entrée de gamme embarque Android 9 Pie depuis un certain temps déjà.Le lecteur d'empreintes est situé au dos du smartphone, où l'on constate la présence d'un unique capteur photo 13 MP. La caméra frontale pour les selfies offre aussi 13 MP. Enfin côté design, on semble être revenu en 2017 avec un mobile épais et un énorme menton.Bref, on voit mal qui pourrait être intéressé par le HTC Exodus 1s comme smartphone principal. Son unique intérêt a l'air de servir d'appareil d'appoint dont la seule utilité est de gérer ses cryptomonnaies ou de sécuriser ses données personnelles. HTC utilise d'ailleurs le terme « cryptophone » pour le définir.Le mobile bénéficie dupour le réseau Bitcoin, c'est-à-dire qu'il peut traiter lui-même des transactions de A à Z sans intervention d'un tiers. La sécurité des échanges de bitcoins est assurée par des machines connectées au réseau qui effectuent les calculs.De plus, le coffre-fort Zion utilise le Trusted Execution Environment (TEE) pour la protection des données, isolant le système d'exploitation lors des transactions pour que l'appareil ne soit pas exposé. Dans le même ordre d'idée, Trusted UI offre une interface saine et sûre, sans clavier ou calque pouvant permettre le vol d'informations.Le HTC Exodus 1s est déjà disponible au prix de 219 euros. Il est aussi possible de l'acheter avec des cryptomonnaies.