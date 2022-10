À contre-courant, l'éditeur Konami mise presque tout sur les NFT et le metaverse

Dans un récent communiqué, Konami a exprimé sa volonté de recruter « un large éventail de talents dans la construction de systèmes et le développement de services afin de fournir de nouvelles expériences dans le Web3 et le metaverse ». En outre, l'éditeur compte lancer un service inédit via lequel les joueurs pourront échanger des NFT dans certains jeux et par le biais d'une plateforme de distribution qui utilise la blockchain.