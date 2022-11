Qui veut porter des Nike dans ses jeux vidéo ? La marque lance sa plateforme de NFT .Swoosh

Nommé .Swoosh, ce service permettra aux membres d'acheter et même de créer des maillots, chaussures et autres équipements de la marque Nike. D'autres avantages plus palpables comme l'accès en avant-première à des produits bien réels et à des événements spéciaux seront réservés aux utilisateurs de la plateforme. L'entreprise a l'intention de fédérer une véritable communauté autour de cette initiative.