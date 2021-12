Nike rachète une entreprise qui "fabrique" des chaussures (virtuelles) pour le metaverse

Nike saute à pieds joints dans le metaverse. Après avoir construit un espace à son image dans le jeu vidéo Roblox , le géant du sportswear s’attaque aux NFT . L’entreprise américaine a annoncé ce lundi 13 décembre l’acquisition de la startup RTFKT (prononcé « Artéfact »), spécialisée dans la conception de baskets virtuelles. Plus concrètement, ces chaussures de pixels sont vendues en édition limitée sous forme de NFT, ces fameux jetons de propriété digitaux, puis peuvent être utilisées via des filtres de réalité augmentée ou dans des mondes virtuels comme The Sandbox ou Decentraland.