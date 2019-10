Le boss de HTC avoue que l’entreprise a arrêté d'innover sur les smartphones

Focus prématuré sur la réalité virtuelle

Objectif 5G

Source : TechCrunch

À peine nommé P.-D.G. du constructeur taïwanais HTC, Yves Maitre était déjà sous le feu des projecteurs, lors de l'événement. Et il a donné sa vision de l'entreprise, en déclin depuis plusieurs années.Pour le dirigeant, le constat est sans appel : «». Ce ralentissement net aurait eu de lourdes conséquences sur la société, face à des concurrents comme Samsung, Apple ou Huawei, qui ont, à l'inverse, réalisé des investissements considérables. Ainsi, en 2011, le fabricant taïwanais représentait environ 11 % des ventes de smartphones dans le monde, tandis qu'aujourd'hui, il peinerait à atteindre les 1 %...Comment expliquer ce désintérêt apparent pour les téléphones portables ? D'après Yves Maitre, HTC aurait privilégié un autre domaine : la réalité virtuelle. Problème : l'entreprise aurait parié trop tôt sur cette technologie, ne parvenant alors pas à traduire ses investissements en ventes. «», a déclaré le P.-D.G.Bien entendu, le dirigeant n'a pas sombré dans le pessimisme. Au contraire, il a notamment affirmé sa foi en la capacité d'innovation de sa société et en ses équipes, pour retrouver la croissance. Et à cet effet, il compte toujours sur la réalité virtuelle, sans manquer de s'interroger sur «».Néanmoins, HTC n'aurait pas renoncé au secteur des smartphones. Et Maitre a affirmé que l'entreprise ne s'orienterait pas principalement vers les marchés émergents, mais plutôt vers «», avec une offre axée sur les appareils haut de gamme.Pour lui, la clé réside dans le déploiement de la 5G, une des priorités du constructeur. Si la société entend continuer à investir dans ce domaine, elle reste toutefois suspendue à l'action des autres acteurs du marché : «», a insisté Yves Maitre.