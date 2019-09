En pleine mutation, HTC désigne un nouveau P.-D.G... et il est français !

© TK Kurikawa / Shutterstock.com

Cap sur la réalité virtuelle

Source : Engadget

Le constructeur taïwanais HTC a connu une certaine heure de gloire avec ses smartphones, les premiers à utiliser Android. Mais cette époque semble désormais révolue, et l'entreprise a besoin de prendre un nouvel élan.À cet effet, elle a décidé de nommer un nouveau P.-D.G. Il s'agit du Français Yves Maitre, ancien vice-président exécutif des équipements grand public et des partenariats chez Orange. Il remplacera ainsi Cher Wang, qui occupera à présent le poste de présidente de la société.Le moins que l'on puisse dire, c'est le dirigeant français ne débarque pas au sein d'une structure en pleine forme. En 2018, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 770 millions de dollars, une première sous le milliard depuis son introduction en bourse en 2006.Pour trouver un second souffle, HTC mise avant tout sur la 5G, avec le lancement récent d'un hub 5G, et la réalité virtuelle. Et pour se frayer un chemin au milieu d'un paysage concurrentiel de plus en plus dense, la société entend désormais ne plus être seulement un fabricant de dispositifs de VR, mais également un fournisseur de services autour de cette technologie.