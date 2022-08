Des milliers de crypto wallets siphonnés sur la blockchain Solana

Plusieurs portefeuilles Phantom et Slope ont été complètement vidés. D’après les premiers retours, tous les fonds ont été transférés sur des adresses détenues par les hackers, qui sont parvenus à mettre la main sur plus de 6 millions de dollars en Solana et USDC, un coin très répandu dans le milieu. On ignore encore qui sont les pirates derrière cette attaque de grande envergure. L’entreprise a rapidement pris la parole sur les réseaux sociaux et assure enquêter sur les portefeuilles vidés avec l’aide de plusieurs sociétés de sécurité et des « ingénieurs de plusieurs écosystèmes ».