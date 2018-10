Le HTC Exodus, avec la technologie blockchain, sera dévoilé le 22 octobre

Avec la sécurité comme maître-mot

Rendez-vous lundi prochain pour plus d'infos !

À l'heure actuelle, peu d'éléments ont été rendus publics au sujet du HTC Exodus. La marque n'a par exemple rien dit sur les spécificités techniques de son portable, si ce n'est qu'il tournera sous Android et qu'il embarquera la technologie blockchain.La fameuse blockchain permettra à l'utilisateur de réaliser des transactions avec la plupart des cryptomonnaies et de les stocker en étant hors ligne. Le smartphone mettra donc un accent tout particulier sur la sécurité, en protégeant les données personnelles de l'utilisateur.Cette donnée est importante à prendre en compte car la somme qu'il faudra dépenser pour s'offrir le HTC Exodus s'en trouvera gonflée. Il va sans doute falloir débourser aux alentours de 1000$ pour se procurer ce produit haut de gamme. La compagnie avait en effet précisé que le prix serait assez proche de celui d'un Finney, qui était lui-même associé à la blockchain.Les futurs acheteurs n'auront pas à prendre leur mal en patience très longtemps puisque HTC a publié une courte vidéo sur ses réseaux sociaux afin de promouvoir l'Exodus. Il est précisé qu'il sera dévoilé le 22 octobre 2018. Rien n'a encore été dit au sujet d'hypothétiques précommandes. Sa commercialisation pourrait se faire durant le quatrième trimestre de l'année et plus précisément au cours du mois de décembre.