Binance : quand la formation de 10 000 chômeurs français à la blockchain fait des remous

Selon le FT, Binance aurait ainsi enfilé ses plus beaux habits d'organisme charitable à but non lucratif pour ensuite développer des tactiques de recrutement agressif auprès des chômeurs qui auraient le malheur de se laisser tenter. Car pour recevoir leur diplôme - sous forme de NFT, bien entendu -, ces derniers devaient créer un compte sur Binance. La qualité du diplôme elle-même peut aussi être remise en question, puisqu'une demi-journée de formation et un PowerPoint suffisent à le décrocher.