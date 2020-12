Désormais indépendant, Honor pourra bien vendre des PC équipés de Windows

Bien que le concept des écouteurs True Wireless modulables ne soit pas totalement nouveau, il reste encore assez peu répandu, surtout auprès du grand public. Le but est assez simple, se servir d’écouteurs déjà existants en filaire, détachables, et leur adjoindre un récepteur Bluetooth par côté, l'ensemble fonctionnant alors comme des True Wireless un peu volumineux. Shure, avec ses Aonic 215 True Wireless, a poussé le concept dans un produit tout-en-un, avec boite de recharge. Un concept ambitieux, et pas forcément simple à réussir.