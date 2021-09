Les prix de certains Intel Core de 12ème génération en fuite

Malgré tout, cette hausse des tarifs – qui reste à confirmer – nous semble plus justifiée qu’entre les gammes Comet Lake-S et Rocket Lake-S. En effet, outre la prise en charge du PCIe 5.0 et de la mémoire DDR5, les processeurs Alder Lake-S passent à une gravure Intel 7 et adoptent une nouvelle architecture associant deux types de cœurs CPU (Golden Cove et Gracemont), laquelle se matérialise par une hausse globale du nombre de cœurs.