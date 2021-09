AMD : les Zen 4 vont assurer une meilleure gestion de l'alimentation et des températures

La gestion de l'alimentation a visiblement été elle aussi améliorée sur les processeurs Zen 4 Raphael et leur socket AM5. Le but étant d'éviter autant que possible les pics de consommation trop soudains, AMD aurait repensé la conception et la circuiterie de sa plateforme dès sa genèse. Cette évolution devrait notamment forcer le CPU à mieux se limiter à la plage TDP pour laquelle il a été configuré. Une nouveauté qui pourrait conduire à une meilleure longévité de la puce et à des performances maintenues sur le long terme.

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à parcourir le dossier détaillé que le site Igor's Lab a consacré à ces nouveautés attendues sur les processeurs Zen 4.