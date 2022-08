Intel : les fréquences boost et les prix des prochains processeurs Raptor Lake en fuite

Cette montée en fréquence et en performances (le Core i7-13700K doit par exemple embarquer 4 cœurs et 4 threads de plus que le Core i7-12700K) se ferait en revanche au détriment de notre portefeuille, avec une hausse de prix visiblement importante.

Si les tarifs dévoilés par le revendeur canadien qui nous intéresse aujourd'hui sont à prendre avec des pincettes (il s'agit simplement de listings de prélancement), nous aurions affaire ici à une hausse de 15 à 20 % par rapport aux tarifs des puces Alder Lake-S. Une révision tarifaire en partie justifiée par l'inflation.

Le Core i9-13900K monterait ainsi à près de 730 euros, contre un peu moins de 700 euros pour le 13900KF. Le Core i7-13700K atteindrait la barre des 514 euros, tandis que le modèle KF arriverait aux alentours de 485 euros. Même constat pour le Core i5-13600K, pressenti à 357 euros, et pour le Core i5-13600KF, qui grimperait pour sa part à 329 euros.