Au cœur de la fabrication d'un processeur : Intel nous ouvre les portes de son usine de Penang, Malaisie

S’il fait partie des plus grands et des plus modernes, le campus de Penang n’est que l’un des dix sites de production estampillés Intel à travers le monde. Par rapport aux établissements irlandais ou israélien, Penang a toutefois la particularité d’être le premier établi hors des États-Unis, preuve du volontarisme d’une région du monde que rien ne prédestinait à la fabrication de puces électroniques parmi les plus avancées, technologiquement parlant.