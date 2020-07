Chez Intel, les pénuries pourraient perdurer jusqu'à 2023, même avec l'aide de TSMC

D'après les sources du quotidien économique DigitImes, TSMC se verrait plus en « roue de secours » d'Intel qu'en sous-traitant choisi par le géant californien pour la durée. Traiter Intel de la même manière qu'Apple, NVIDIA ou AMD (entre autres) ne serait donc pas d'actualité. Comprenez que si TSMC investit régulièrement afin d'accroître sa capacité de production pour ses clients les plus fidèles, il ne serait vraisemblablement pas prêt à en faire de même pour Intel.

Et pour cause, si Intel fait déjà appel à TSMC pour la production de puces de moindre importance, il n'a pas l'habitude de passer par des fondeurs tiers pour produire ses processeurs. Un constat que TSMC prendrait tout simplement en compte. Intel pourrait néanmoins profiter de la fin de contrat liant TSMC et Huawei pour accroître ses commandes auprès du fondeur taïwanais.