Pénurie : EVGA limite les ventes de RTX 30xx à ceux qui n'en ont pas encore acheté

« En vue de livrer [en priorité] ceux qui sont dans la file d'attente et qui attendent toujours une carte EVGA GeForce RTX 30 Series, et pour être juste envers tous les clients EVGA, nous procédons à un changement. Les comptes qui n'ont PAS encore acheté une carte EVGA série 30 et qui sont dans la file d'attente seront prioritaires », explique EVGA dans un post publié sur Reddit en début de semaine. Autant dire que la marque affiche la couleur.