Feunoir

Pour moi c’est de la comptabilité de marchand de tapis. Ils ont mis toutes les pertes, même du futur, sur ce trimestre. Mais j’ai quand même du mal a comprendre que cela joue sur le gross margin et pas plutôt sur le net margin. Sur le gross j’aurais à la limite vu la partie stock « Mobileye » en bas (et encore)

Mais bon je suis pas un economiste (j’ai limite une phobie administrative mais mes impots j’ai rien a faire, on me prend tout en automatique )

Je trouve quand même étonnant que l’on mette tout sur du gross

– 2.8 milliards pour avoir virer les gens (avec $2.2 billion of which will be cash settled in the future )

– 3.1 milliards pour depreciation du matos/usine, en particulier du node 7nm et des perspectives d’utilisation totalement pourrie pour ce node horriblement moisie

vu que cela ne suffisait pas :

– $2.9 billion of non-cash charges associated with the impairment of goodwill for certain reporting units – primarily the Mobileye reporting unit – as well as certain acquired intangible assets; and

– $9.9 billion of non-cash charges related to the establishment of a valuation allowance against U.S. deferred tax assets.

Stat cpu/serveur/reseau intel -7% / +9% / +4% = -2% sur intel product VS le même 2023

Les -7% sur le cpu c’est logiquement l’attente envers les cpu qui arrivent. On ne va pas prendre un cpu en fin de vie alors qu’on nous promet bien meilleur dans 1mois , enfin c’est ma logique a moi (même si je prendrai rien avant 2026)

Par contre le reste de leur produit semble + en bout de souffle

L’altera surtout -44%, c’est un FPGA, je me demande s’il n’était pas utilisé massivement pour du Bitcoin et que la fête est fini pour lui (devenu insuffisant pour le minage?)