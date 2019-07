Intel : des rendus officiels d'une future carte graphique Xe

Crédit : Intel / TechPowerUp

Un design abouti, proche du produit final ?

Attendue pour 2020, la gamme de GPUs professionnels et grand publicsera basée sur la gravure en 10 nm du géant californien. Plus d'un an avant le lancement des variantes commerciales de ses cartes graphiques, Intel a choisi de dévoiler (via sa branche chinoise) le rendu d'un de ses futurs GPUs. A en juger par la surabondance de LEDs, il s'agit d'un modèle destiné au grand public.Comme le précise TechPowerUp, Intel ne précise pas le nom d'un quelconque auteur pour le rendu dévoilé. Il pourrait donc s'agir d'un design issu directement de l'équipe de designers industriels d'Intel... un design potentiellement proche d'un modèle commercial définitif.La carte présentée arbore en tout cas un système de dissipation conséquent axé sur trois ventilateurs. Détail intéressant, le logo « Xe » est affiché en surbrillance sur le ventilateur central. On notera aussi la présence d'une backplate et de nombreux effets lumineux.A l'arrière de la carte, on retrouve deux connecteurs 8-pin PCIe pour l'alimentation. Un emplacement souvent privilégié sur les cartes destinées au marché professionnel. A l'avant : trois sorties DisplayPort et une sortie HDMI. En revanche, pas de connectique Type-C VirtualLink. Ce nouveau standard conçu par AMD, Microsoft, NVIDIA, Oculus et Valve (entre autre), tend à s'imposer peu à peu, notamment sur les cartes récentes de NVIDIA. Il permet une prise en charge plus aisée des casques de réalité virtuelle.