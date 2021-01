Intel série 500 : les fabricants de cartes mères dévoilent leurs nouvelles références

Un cran en-dessous, ASRock prépare quatre cartes mère ATX : les Z590 Extreme 4, Z590 Steel Legend, Z590 Pro4 et Z590 Phantom Gaming 4. Les deux premières seront plus chères et justifient la chose par l'Ethernet 2,5 GbE et le Wi-Fi 6E quand les deux dernières se limiteront au Gigabit Ethernet et au Wi-Fi 5. ASRock n'oublie pas les configurations compactes avec deux modèles de Z590 en micro-ATX et une en mini-ITX. Notons que cette dernière - la Z590M-ITX/ax - aura droit au traitement « privilégié » Ethernet 2,5 GbE / Wi-Fi 6E.