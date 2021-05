AMD sera au Computex, probablement en compagnie des Radeon mobiles RX 6000M

Animés par l'architecture RDNA 2, la même que celle que l'on trouve sur les Radeon RX 6000 de bureau et les consoles de salon PS5 et Xbox Series X , les cartes graphiques mobiles Radeon RX 6000M devraient permettre à AMD de concurrencer plus efficacement NVIDIA et ses puces RTX 3000 sur PC portable . La firme, qui avait promis un lancement avant l'été, miserait sur des références entrée, milieu et haut de gamme. Une bonne nouvelle en perspective pour le marché du PC portable gaming … À condition que la chaîne logistique soit capable de suivre.

AMD pourrait aussi profiter de sa présence au Computex pour nous présenter ses nouveaux processeurs hautes performances Ryzen Threadripper. Destinées entre autres aux stations de travail, ces puces profiteront de l'architecture Zen 3 et de la gravure en 7 nm. WCCFTech estime qu'elles devraient s'illustrer par un gain de performances notable par rapport à l'offre Threadripper actuelle.

Il est enfin possible que Lisa Su nous dise un mot ou deux sur sa prochaine architecture GPU RDNA 3. Attendue en fin d'année 2022 au mieux, cette dernière devrait confirmer le retour d'AMD sur le marché de la carte graphique avec des performances triplées par rapport aux puces RDNA 2 selon certains leakers .

La conférence d'AMD au Computex se tiendra quoi qu'il en soit le 1er juin 2021 à 10 h 00 heure locale (soit 4 h 00 du matin en France métropolitaine). Nous aurons bien sûr l'occasion de vous en reparler sur Clubic.