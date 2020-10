Ce sont des processeurs AMD qui vont animer le supercalculateur le plus puissant d'Europe, LUMI

Ce supercalculateur LUMI sera situé au CSC – IT Center Science à Kajaani, en Finlande. Lorsqu’il sera pleinement opérationnel, mi-2021, il offrira une performance maximale (Rmax) de 375 PetaFLOPS et une performance de pointe (Rpeak) de 550 PetaFLOPS (0,55 ExaFLOPS, 550 000 TFLOPS). Il devancera ainsi l’actuel meilleur supercalculateur du TOP500, Fugaku, qui plafonne à 415,5 PetaFLOPS et 513,8 PetaFLOPS respectivement. Il sera toutefois supplanté par d'autres supercalculateurs en cours d’élaboration aux États-Unis : Aurora, qui vise l’ExaFLOPS, Frontier (1,5 ExaFLOPS) et El Capitan avec ses 2 ExaFLOPS.