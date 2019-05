AMD se lance dans la construction du superordinateur le plus puissant au monde avec Cray

Une performance record

Une machine à intelligence artificielle à puissance inégalée

construisent une machine hors norme, nommée, en collaboration avec le laboratoire national Oak Ridge. Le système devrait faire ses débuts en 2021. La même année, il est prévu que Cray et Intel livrent le supercalculateur Aurora au Laboratoire national de l'Argonne.», a déclaré le secrétaire à l'Énergie, Rick Perry, dans un communiqué. «».Le Directeur général de Cray, Pete Ungaro, a déclaré qu'à, Frontier disposera de la puissance combinée desactuels dans le monde. Pour information, un exaflop équivaut à un quintillion de calculs par seconde. À titre d'exemple, si 7 milliards d'êtres humains effectuaient un calcul par seconde en même temps, il faudrait alors plus de six ans pour effectuer autant de calculs que Frontier serait capable de faire... en une seconde.Thomas Zacharia (Directeur du laboratoire national d'Oak Ridge), a déclaré que ce serait «», avec une valeur de. Oak Ridge abrite également Summit, qui est le détenteur actuel du record de calcul.Frontier utilisera le système de super ordinateur Shasta de Cray, l'interconnexion Slingshot, ainsi que les processeurs graphiques et les processeurs EPYC de AMD.Les sociétés travaillent ensemble sur des outils de programmation pour aider les développeurs à exploiter le pouvoir du supercalculateur. Cray, AMD et Oak Ridge ont ainsiun environnement personnalisé pour ce matériel : Frontier occupera presque le même espace que deux terrains de basketball, inclura 90 km de câbles et disposera d'une bande passante réseau suffisante pour télécharger 100 000 films HD... en une seule seconde. La science s'y intéressera aussi très probablement à l'avenir.Laen termes de supercalculateurs reste néanmoins élevée au niveau international. La Chine pourrait convaincre les États-Unis d'être le premier pays à utiliser un tel supercalculateur, car le National Supercomputing Center envisage d'en construire un d'ici fin 2020 ou début 2021. Le Japon souhaite également en construire son supercalculateur d'ici 2021 et l'Europe d'ici 2022 ou 2023.