What Car? Electric Car Awards 2020 : découvrez les voitures en tête du classement anglais

Dans la catégorie des voitures hautes performances, la Porsche Taycan 4S est arrivée en tête du classement, avec une autonomie de 405 km et un 0 à 100 km/h abattus en 4 secondes. Cette première place face à la Tesla Model S s'explique par sa possibilité d’obtenir la batterie Performance Plus du modèle Turbo, en option, qui lui donne accès à la charge rapide à 270 kW (contre 225 kW pour la version de base).

Enfin, pour finir ce premier classement, What Car? a élu, dans la catégorie meilleur véhicule électrique offrant 7 places à bord, la Tesla Model X qui, en plus d’offrir de l’espace, réalise le 0 à 100 km/h en 4,4 secondes et offre une honorable autonomie théorique de 505 km.