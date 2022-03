Les voitures électriques sont encore trop sujettes aux dysfonctionnements, d'après une étude

Celles-ci cumulent 31,4 % des pannes subies par les sondés au cours des 12 derniers mois, devant les véhicules diesel avec 29,1 %, et les hybrides rechargeables qui comptent pour 27,5 %. Les véhicules essence, avec seulement 18,1 % des pannes, sont loin derrière. Plus encore, les voitures électriques sont celles qui restent immobilisées le plus longtemps du fait d'une panne, avec une moyenne de 5,1 jours, devant les hybrides rechargeables et les « full » hybrides, avec respectivement 4,2 et 3,9 jours sur le flanc. Les essences, avec seulement 3 jours de panne en moyenne, sont celles qui retrouvent le plus vite les routes.