Boston Dynamics embêtée par la concurrence des robots humanoïdes de Tesla ? Absolument pas

La semaine dernière, Tesla a partagé une vidéo de son robot humanoïde Optimus et des avancées dont il a bénéficié. Selon Playter, le fait que de plus en plus d'entreprises se lancent dans ce domaine permet de stimuler la compétitivité, et de ce fait, l'innovation. « Cela a mis en lumière le travail que nous effectuons depuis plus d'une décennie et je pense que cela ne peut que nous aider », explique le P.-D.G. à propos de l'entrée de Tesla sur le marché des humanoïdes.