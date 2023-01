SpaceX : une nouvelle levée de fonds impressionnante

Dans l'empire d'Elon Musk, il y a le frivole et le sérieux. Le frivole, on l'a tous vu ces derniers temps, c'est Twitter et sa gestion légèrement chaotique. Le sérieux en revanche peut être aisément représenté par SpaceX, l'entreprise aéronautique et de vol spatial qu'il a fondée il y a maintenant plus de 20 ans.

Et la société qui vient de mettre en orbite le nouveau satellite français d'Unseenlabs et assure le service Starlink, si utile en Ukraine, va bénéficier d'un nouvel afflux d'argent frais. Selon le média américain CNBC, elle vient en effet de lever 750 millions de dollars.

Une opération à laquelle a notamment participé Andreessen Horowitz, déjà co-investisseur avec Elon Musk dans la reprise de Twitter pour 44 milliards de dollars. SpaceX, dont Alphabet est actionnaire, continue ainsi d'attirer l'argent, après une autre levée de fonds impressionnante en juin dernier de 1,68 milliard de dollars.