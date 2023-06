IA : La reconnaissance d'image sur Bing Chat arrive !

Et comme ça avait été le cas lors de l'intégration de nouveautés précédentes, Microsoft a déployé la fonctionnalité en douceur, sans faire de grande annonce particulière. Elle est ainsi en ce moment déjà disponible pour un certain nombre d'internautes. Selon le patron des services web et de la publicité chez Microsoft Mikhail Parakhin, environ 10 % des utilisateurs de l'IA auraient accès à la reconnaissance d'images.