Realme présentera le Narzo 10 le 11 mai en Inde

À l’origine prévu le 26 mars, puis le 21 avril dernier, des ajustements de dernière minute (et un certain Covid-19) ont une nouvelle fois poussé Realme a revoir son calendrier. Rendez-vous désormais le 11 mai pour découvrir — enfin — les Narzo 10 et Narzo 10A.

Une nouvelle gamme à destination des jeunes

Avec sa nouvelle gamme, Realme semble cibler en priorité les jeunes, voire les très jeunes Indiens. Sur son site officiel, Realme ne laisse guère de doute sur ce point, et promet des appareils « customisés pour la Generation-Z ».

Dans les faits, nous savons déjà tout ou presque des Narzo 10 et 10A que le constructeur chinois lancera la semaine prochaine. Il devrait s’agir ni plus ni moins que des versions rebrandées des Realme C3 et Realme 6i.

Autrement dit : deux smartphones à écran LCD de 6,5 pouces avec encoche et affichant une définition HD+. Côté performances, on devrait pouvoir compter sur un MediaTek Helio G80 pour le Narzo 10. Les deux smartphones profiteraient d’une batterie de 5 000 mAh, et afficheraient une configuration à 3 ou 4 appareils photo selon les modèles.