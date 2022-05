realme lance sa gamme de smartphones gaming abordables Narzo en France, voici les détails

De loin le plus abordable du nouveau line up, le Narzo 50A Prime est aussi le plus modeste, techniquement parlant. Aussi, ne vous attendez pas à pouvoir pousser vos jeux favoris dans leurs retranchements graphiques.

On parle ici d’un smartphone embarquant un écran LCD de 6,6 pouces et de 60 Hz, et qui propose une définition Full HD+. Le constructeur promet aussi une grande luminosité.