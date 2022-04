Après son C35, realme commercialise son C31, un smartphone encore plus abordable

Le smartphone sera animé par une batterie de 5 000 mAh et disposera d'un capteur d'empreintes digitales situé sur la tranche. Le realme C31 est disponible en deux couleurs, argent clair et vert foncé, et en deux configurations : 3 Go + 32 Go à 139,99 euros, et 4 Go + 64 Go à 159,99 euros. Toutefois, à partir du 11 avril et jusqu'au 1er mai, une offre promotionnelle permettra de mettre la main sur le smartphone avec une remise de 20 euros, soit à des prix de 119,99 et 139,99 euros.