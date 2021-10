realme nous donne rendez-vous le 14 octobre pour la présentation de deux smartphones à l'excellent rapport qualité/prix

Dans un premier temps, on pourra découvrir le realme 8i, un nouveau smartphone doté d'un écran LCD compatible 120 Hz et d'un processeur MediaTek Helio G96, qui sera proposé à « un prix jamais vu auparavant » (vraisemblablement sous la barre des 200 euros). Côté photo, on devrait retrouver ici un capteur composé de trois modules, emmené par un capteur de 50 mégapixels.