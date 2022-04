realme lance le C35, un smartphone d'entrée de gamme qui couvrira la plupart de vos besoins

Sous le capot, on retrouve ici un processeur Unisoc T616, lequel sera couplé à 4 Go ou 6 Go de RAM, sans oublier 64 ou 128 Go de stockage selon la version choisie. On y retrouve également une batterie de 5000 mAh, capable de se recharger à 50 % en 49 minutes grâce à une charge rapide de 18 W. À noter la présence ici de deux ports nanoSIM, ainsi que d'un emplacement pour carte microSD (jusqu'à 1 To).