Realme lance les Realme 6, 6i et C3 en Europe

Des smartphones de qualité à partir de 159 €

Source : GSM Arena

Et c'est aujourd'hui au tour de Realme de s'avancer en Europe avec ses modèles 6, 6i et C3, quelques semaines après leur lancement en Inde.Realme a tenu ce matin une conférence en ligne afin de nous préciser les spécificités de ses nouveaux smartphones Des spécificités que l'on connaît déjà, et que voici. Le Realme 6 est un smartphone lorgnant vers le milieu de gamme, doté d'un écran LCD de 6,5 pouces (FHD+, 90 Hz). Il est équipé d'un SoC MediaTek Helio G90T, et de 4+64 Go jusqu'à 8+128 Go (UFS 2.1). Une batterie de 4 300 mAh est au programme, rechargeable à 30 W. L'appareil embarque quatre modules photo : 64+8+2+2 mégapixels.Plus accessible encore, le Realme 6i profite d'un écran 6,5 HD+ cadencé à 60 Hz. Il est alimenté par un SoC Helio G80, 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage (UFS 2.1). En photo, il faudra compter sur une configuration 48 MP, épaulée par un capteur noir et blanc ainsi que macro. On peut s'attendre à une autonomie très solide sur ce modèle, grâce à une batterie de 5 000 mAh (recharge 18 W).Enfin en guise d'entrée de gamme, le Realme C3 affichera un écran 6,52 pouces HD+, un SoC Helio G70, 3 ou 4 Go de RAM pour 64 Go de stockage, et une batterie de 5 000 mAh. Côté photo, Realme mise sur une configuration à trois capteurs : 12 mégapixels, profondeur et macro.Le Realme 6 sera disponible le 6 avril à partir de 229,90 € (4+64 Go). Le Realme 6i arrivera à la même date, et les enchères commenceront à 199,90 €. Le C3 ferme la marche, et s'affichera quant à lui à partir de 159,90 €.