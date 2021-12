Cette fois, c'est officiel : realme présentera ses GT 2 le 4 janvier

Confirmée sur Weibo par la marque, cette date laisse déjà entrevoir un joli embouteillage pour le début d'année. Entre Xiaomi, qui doit tenir conférence quelques jours plus tôt, et OnePlus qui est supposé le faire le 5 janvier, on devrait avoir de quoi s'occuper ! Même si, rappelons-le, il s'agira dans un premier temps d'annoncer la sortie de ces nouveaux mobiles en Chine avant une hypothétique sortie sur le Vieux Continent.

Sans trop entrer dans les détails (nous aurons largement le temps d'y revenir après leur annonce), le realme GT 2 devrait se doter d'un écran AMOLED 6,62 pouces 120 Hz et d'une plateforme Snapdragon 888. Mieux équipé, le realme GT 2 Pro profiterait d'un écran AMOLED 6,7 pouces QHD+ et 120 Hz, ainsi que d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1. On lui prête aussi une configuration à trois appareils photo plus performante et une recharge rapide à 65 W.

Rendez-vous dans un peu moins de deux semaines pour découvrir, enfin, ces nouveaux smartphones.