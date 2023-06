+300 % de performances sur Assassin's Creed Unity : la modernité selon Intel Arc ?

Sorti le 11 novembre 2014, le jeu d'action-aventure profite d'améliorations notables. Intel évoque jusqu'à +271 % de performances en plus avec les détails sur Très élevés et la définition en 1080p. Lorsque le jeu est réglé en 1440p avec les détails sur Élevés, les gains montent jusqu'à +313 % !

DirectX 12 et des titres plus récents ne sont toutefois pas oubliés, et ainsi, les performances sur F1 22 peuvent progresser de +10 à +36 % en fonction de la définition et du niveau de détails retenus. Même chose pour Deathloop, même si les gains sont ici plus faibles, de +8 à +10 % selon la situation.

De telles mises à jour font toujours plaisir à voir, d'autant qu'aux dires d'Intel, les gains affichés sont calculés par rapport à la version précédente des pilotes. Les améliorations s'ajoutent donc aux améliorations.