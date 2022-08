Dernières mesures Intel : l'Arc A750 (un tout petit peu) plus rapide que la RTX 3060 en jeu vidéo

À quelques exceptions près – F1 2022, Assassin's Creed Valhalla, Horizon Zero Dawn, Call of Duty Warzone, Battlefield 5 et, surtout, Dolmen – les jeux DX12 accordent leur préférence à Intel. Notons que même en 1 080p, il est parfois difficile de garantir le 60 ips détails au maximum.