Il était temps : Intel fait drastiquement maigrir ses nouveaux pilotes graphiques

Heureusement, la sortie de la version 31.0.101.4255 est pour Intel l'occasion de corriger le tir. Reprenant l'expression « good things come in small packages » ou « les plus belles choses sont dans de petits écrins » Intel souligne que les pilotes sont plus petits d'environ 45 %.

De fait, en plus de prendre en charge Resient Evil 4 Remake, d'intégrer des optimisations variées (Marvel's Guardians of the Galaxy, Counter Strike Global Offensive, D5 Render, Blender) et de corriger quelques bugs, ces pilotes ont le bon goût de ne plus représenter qu'un téléchargement de 604 Mo.

Une taille bien sûr à comparer aux 1,04 Go de la 31.0.101.4146 pour mesurer la performance. Notons qu'AMD reste le champion avec ses Adrenalin 23.3.2 de 598 Mo. Au contraire, NVIDIA est maintenant dernier : ses pilotes GeForce 531.41 accusent 853 Mo sur la balance.