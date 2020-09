NVIDIA compare GeForce RTX 2080 Ti et RTX 3080 sur DOOM Eternal en 4K

… NVIDIA a décidé de mettre dos à dos une GeForce RTX 2080 Ti et une GeForce RTX 3080 avec DOOM Eternal comme juge-arbitre. La première, sur architecture Turing, est encore commercialisée plus de 1 200 euros quand la seconde - estampillée Ampère - doit débarquer dans deux semaines et sera vendue moins de 800 euros.

Inutile de vous faire un dessin, la RTX 3080 donne une bonne claque à la RTX 2080 Ti autrefois fer-de-lance des gammes NVIDIA avec un boost de 40 à 50%. Vous avez dit impressionnant ? Nous répondons vivement les tests complets.