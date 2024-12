Il faut dire que The Witcher IV, on en parle depuis des années, avant même la sortie de la dernière extension du précédent opus, Blood & Wine. Autant être clair d'emblée, il n'a pas été question de la moindre date de sortie.

En revanche, nous savons que le studio polonais est tout entier tourné vers le développement de The Witcher IV. Un « à toute vapeur » qui dure en réalité depuis déjà plusieurs mois (on parle de mars 2024) et occupe plus de 400 développeurs pour ce qui représente clairement le plus gros projet de CD Projekt RED, bien au-delà de Cyberpunk 2077.

Lors des Game Awards, le studio polonais a pu nous en mettre plein la vue au travers d'une première bande-annonce mettant très largement en scène le nouveau personnage principal de l'aventure, Ciri.