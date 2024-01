Cyberpunk 2, The Witcher 4 : on a du nouveau sur les deux plus gros projets à venir chez CD Projekt RED

Robin Lamorlette On se dit à bientôt, Night City ? © Robin pour Clubic Adam Badowski, P.-D.G. du studio polonais, a partagé quelques informations intéressantes sur ces deux titres lors d'une interview chez Reuters. Rappelons que, en 2022, CD Projekt RED avait présenté un florilège de productions à venir, tant dans ses coulisses que chez des studios partenaires. Parmi les plus notables, nous avions les projets portant le nom de code « Polaris » pour The Witcher 4 et « Orion » pour la suite de Cyberpunk 2077. Lors de cette interview, l'homme a fait part d'éléments qui tendent à nous rassurer quant à ce qui nous attend d'ici probablement quelques années. La nouvelle saga The Witcher en marche Commençons par le titre qui sera vraisemblablement le premier à sortir : The Witcher 4. À ce sujet, Adam Badowski a confié à Reuters que la phase de production active devrait commencer cette année. Pour rappel, le magistral troisième opus de la licence tirée des écrits d'Andrezj Sapkowski est sorti en 2015. The Witcher 3 est sans conteste le jeu qui a propulsé CD Projekt RED vers le sommet © CD Projekt RED S'il est peu probable que le charismatique Geralt de Riv aura un rôle central dans The Witcher 4, qui marquera le départ d'une nouvelle saga, tout du moins pourra-t-il faire une apparition, pour le plaisir des fans. Quoi qu'il en soit, le patron de CD Projekt RED a indiqué que pas moins de 400 personnes vont plancher dessus dans les six prochains mois. Nouvelle saga, nouvelle école de sorceleurs, nouveau chef-d'œuvre ? © CD Projekt RED Le studio polonais nourrit, semble-t-il, de grands espoirs autour de The Witcher 4. L'homme avance en tout cas que cette nouvelle saga entend nous proposer ce qui se fait de meilleur dans un RPG dark fantasy. La transition du RED Engine à l'Unreal Engine 5 pourrait les aider à se concentrer sur cette tâche. C'est en tout cas ce qu'on leur souhaite, et qu'ils prennent tout le temps nécessaire pour atteindre leurs ambitieux objectifs. L'on table en tout cas pour une sortie courant 2026 ou 2027. Une suite de Cyberpunk 2077 plus aboutie ? Passons ensuite au second gros morceau : la suite de Cyberpunk 2077. Après Phantom Liberty et une ultime mise à jour, c'est en effet terminé pour ce titre clivant, mais définitivement marquant. Le développement de ce second opus aurait déjà commencé depuis les bureaux du studio à Boston. « Cyberpunk 2077 n'était qu'un échauffement », nous dit-on. © CD Projekt RED The Witcher 4 demeurant toutefois la priorité, « seulement » 80 personnes travailleront pour l'instant sur cette nouvelle aventure inspirée de l'univers dystopique du jeu de rôle créé par Mike Pondsmith. Dans le cadre de l'interview chez Reuters, Michal Nowakowski, co-dirigeant de CD Projekt RED, a indiqué que le studio a appris de ses erreurs passées sur le premier opus. La production de Cyberpunk 2 devrait donc être mieux maîtrisée, et une présentation du jeu ne devrait pas avoir lieu de trop nombreuses années en avance. Outre cette plutôt rassurante nouvelle, l'homme a mentionné l'existence d'éléments multijoueur dans cette suite. Cet aspect avait été complètement abandonné sur Cyberpunk premier du nom, mais peut-être le travail réalisé à ce sujet pourra être réutilisé à bon escient. De la Danse Sensorielle pour de vrai dans Cyberpunk 2 (non) ? © CD Projekt RED Enfin, Reuters n'a pas manqué de demander aux représentants de CD Projekt RED ce qu'ils pensaient de l'IA au service de la création de jeux vidéo. À ceci, Badowski a répondu : « Nous pensons que c'est un outil qui peut aider à améliorer certains processus dans la production de jeux, en complément de l'humain, pas en remplacement ». Source : Reuters A découvrir en vidéo