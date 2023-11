Google va intégrer des filigranes indétectables dans la musique générée par son IA

Au fur et à mesure que l'IA générative se développe, de plus en plus de modèles sont en mesure de générer des morceaux à partir d'une simple requête, parfois en imitant parfaitement la voix d'un artiste connu. Cette tendance pose évidemment de nouvelles questions juridiques, concernant le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Avec son nouveau filigrane, la firme de Mountain View souhaite indiquer lorsqu'une musique a été créée par une IA, sans pour autant l'endommager ou « compromettre l'expérience d'écoute ».