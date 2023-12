Nouvelle fuite Intel : on connaît maintenant la quasi-totalité du line-up Raptor Lake Refresh

Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer, et ce, à plusieurs reprises, les séries que nous prépare Intel avec des modèles « T », des modèles « F », mais aussi des puces sans lettre pour les définir davantage.

Plus important et plus intéressant, Intel a dans l'idée d'avancer sur tous les fronts avec des catégories de processeurs au TDP de 150 watts, d'autres en 125 watts, en 65 watts et en 35 watts. C'est cette dernière catégorie qui fait parler d'elle aujourd'hui.