Ce malware s’en prend à macOS, faites attention à vos données sensibles !

Ce fichier contient un fichier Word qui, une fois ouvert, va également utiliser une macro automatique, mais cette fois, au lieu de récupérer les données, l'ensemble des fichiers Word dans le répertoire de l'utilisateur sera écrasé et remplacé par de nouvelles versions. Une connexion à un serveur sera par ailleurs établie pour télécharger d'autres fichiers, dont un exécutable (.exe) qui contient le malware Dridex. Ce dernier sera ensuite inclus à chaque fichier Word présent sur la machine.

Le fichier .exe ne peut pas être lu par macOS, donc la récupération de fichiers depuis un ordinateur Apple n'est pas possible. L'objectif est ici d'infecter un maximum de machine Windows, par le biais d'un partage de documents Word, ce qui arrive quotidiennement en entreprise. L'utilisateur ne saura pas que le document qu'il partage est infecté, ses correspondants l'ouvriront en toute confiance et le tour est joué.

En remplaçant l'ensemble des documents Word présents sur l'ordinateur par des copies infectées, il est, de plus, très difficile de trouver la cause du problème et de l'éradiquer.

Il est alors impératif de rester sur vos gardes lorsque vous recevez une pièce jointe douteuse par mail, notamment si elle ne provient pas d'un contact de confiance, et de réfléchir à deux fois avant de l'ouvrir.